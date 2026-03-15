Что известно об атаках БПЛА на Москву

Что известно об атаках БПЛА на МосквуЗа сутки сбито почти 100 дронов, в столичных аэропортах ввели ограничения на полеты
На подлете к Москве сбили 95 украинских беспилотников за сутки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На фоне атак все московские аэропорты объявляли об ограничениях на прием и вылет воздушных судов. «Ведомости» собрали главное об атаках на столичных регион 14–15 марта.
Атаки беспилотников
Первые сообщения о сбитых дронах появились в соцсетях Собянина в полдень 14 марта. В 12:27 мск сообщалось об уничтожении двух дронов, через 20 минут – еще двух БПЛА.
Далее атаки продолжались непрерывно. К 14:28 мск на подлете к Москве уничтожили 16 дронов, а к 18:00 мск – 31 беспилотник. На 11:29 мск в столичном регионе уничтожили 95 беспилотников.
За ночь над российскими регионами сбили 170 дронов. Средства ПВО сработали над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областях.
До этого, с 10:00 по 21:00 мск 14 марта, над Россией уничтожили порядка 280 дронов, в том числе над Москвой и Московской областью.
Ограничения на работу аэропортов
Атаки привели к ограничению работы всех московских аэропортов. Запрет на полеты вводился в «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковском». Все ограничения были отменены к 11:51 мск.
Утром 15 марта запрет на полеты затронул и региональные воздушные гавани. Не принимали и не отправляли суда аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля. Введенные 14 марта ограничения для аэропорты Калуги и Краснодара сняли к 12:10 мск.