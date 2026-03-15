Трамп: конфликт на Украине развивается в пользу России
Президент США Дональд Трамп в ходе недавних контактов с европейскими лидерами дал понять, что считает ситуацию на украинском направлении складывающейся в пользу Москвы, пишет Financial Times.
Лидеры ЕС скептически оценивают перспективы мирных переговоров без дополнительного давления на Москву. Однако они рассматривают сам процесс как способ сохранить вовлеченность США в украинские дела. Франция и Германия предпринимают усилия, чтобы удержать украинский вопрос в повестке: Эммануэль Макрон принял Зеленского в Париже, а канцлер Фридрих Мерц посетил Белый дом с картами и схемами, пытаясь убедить Трампа в необходимости усиления давления на Россию.
Во время встречи с Мерцем американский лидер заявил, что «Россия сильна, а Украина слаба», не проявив интереса к детальному обсуждению темы и усилению давления на Кремль.
По оценкам европейских дипломатов, конфликт на Ближнем Востоке переключил внимание Вашингтона с украинского урегулирования, что объективно играет на руку России. Москва выигрывает от роста цен на нефть, ослабления санкционного давления и задержек с поставками американских боеприпасов Киеву.
Верховный дипломат ЕС Кая Каллас подтвердила, что конкуренция за одни и те же боеприпасы между Ближним Востоком и Украиной становится серьезной проблемой, а внимание США сейчас сосредоточено именно на Ближнем Востоке.
По словам двух дипломатов ЕС, на прошлой неделе американские официальные лица сообщили европейским коллегам, что дальнейших санкций против российской нефтяной отрасли не последует. По словам людей, знакомых с переговорами, США стремятся выступать в роли нейтрального посредника, проявляя готовность содействовать прекращению конфликта.
В Белом доме заявили, что Трамп сохраняет «надежду» на прекращение конфликта и считает прогресс переговорщиков «огромным».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Financial Times подтвердил паузу в переговорах по Украине.
«В переговорах действительно наступила пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно», – сказал он.