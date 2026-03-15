Число погибших при ударах Израиля в Ливане увеличилось до 850
Количество погибших при израильских ударах по Ливану возросло до 850. Об сообщил минздрав Ливана, передает ТАСС.
Число пострадавших с 28 февраля составило 2105 человек.
Накануне было известно о гибели 826 человек в республике с начала эскалации, более 2000 получили ранения.
Столкновения Израиля и ливанской группировки «Хезболла» продолжаются с 28 февраля. Движение начала атаки Израиля в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. 9 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ограниченной наземной операции против группы «Хезболла» в южных районах Ливана.