NYT: пожар на авианосце USS Gerald R Ford тушили более 30 часов
Пожар на борту американского авианосца USS Gerald R. Ford тушили более 30 часов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на моряков и военных.
Инцидент произошел на прошлой неделе. Возгорание началось в прачечных помещениях, огонь быстро распространился через вентиляцию сушильной машины. В результате пострадали два моряка, угрозы их жизни нет. Десятки членов экипажа получили отравление продуктами горения.
Из-за инцидента более 600 военнослужащих лишились спальных мест и временно были вынуждены спать на полу. Также на корабле ограничена работа прачечных.
Командование ВМС США заявило, что силовая установка не пострадала, авианосец продолжает выполнять задачи в штатном режиме. Корабль ведет круглосуточные операции в рамках миссии на Ближнем Востоке.
По информации NYT, USS Gerald R. Ford находится в море уже 10 месяцев. В случае продления службы до мая срок его непрерывного пребывания в море может приблизиться к рекордным значениям.
О пожаре на борту авианосца сообщалось 12 марта. Тогда отмечалось, что причина пожара не была связана с боевыми действиями.