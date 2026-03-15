Политика

NYT: пожар на авианосце USS Gerald R Ford тушили более 30 часов

Пожар на борту американского авианосца USS Gerald R. Ford тушили более 30 часов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на моряков и военных.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Возгорание началось в прачечных помещениях, огонь быстро распространился через вентиляцию сушильной машины. В результате пострадали два моряка, угрозы их жизни нет. Десятки членов экипажа получили отравление продуктами горения.

Из-за инцидента более 600 военнослужащих лишились спальных мест и временно были вынуждены спать на полу. Также на корабле ограничена работа прачечных.

Командование ВМС США заявило, что силовая установка не пострадала, авианосец продолжает выполнять задачи в штатном режиме. Корабль ведет круглосуточные операции в рамках миссии на Ближнем Востоке.

По информации NYT, USS Gerald R. Ford находится в море уже 10 месяцев. В случае продления службы до мая срок его непрерывного пребывания в море может приблизиться к рекордным значениям.

О пожаре на борту авианосца сообщалось 12 марта. Тогда отмечалось, что причина пожара не была связана с боевыми действиями.

