Явка на референдум по конституции Казахстана за границей достигла 88,6%

Конституционные реформы затрагивают органы власти Казахстана. Двухпалатный парламент заменит однопалатный, который будет называться «курултай». В него войдут 145 депутатов. Сейчас в двух палатах работают 148 человек. Новый парламент сформируют по пропорциональной избирательной системе, а срок его полномочий составит пять лет. В рамках реформы будет возвращен институт вице-президента, упраздненный в 1990-е гг.