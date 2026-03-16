Явка на референдум по конституции Казахстана за границей достигла 88,6%
Общее число граждан Казахстана, проголосовавших на референдуме по по проекту новой конституции страны в 54 странах, составило 12 740 человек. Таким образом, явка составила 88,6%, сообщает МИД республики.
Все 71 избирательные комиссии по проведению референдума за границей завершили работу.
По данным института евразийской интеграции, в ходе прошедшего 15 марта референдума подавляющее большинство проголосовавших (86,7%) поддержали внесение изменений в основной закон. Участие в опросе приняли 30 000 человек на 200 участках по всей республике.
Конституционные реформы затрагивают органы власти Казахстана. Двухпалатный парламент заменит однопалатный, который будет называться «курултай». В него войдут 145 депутатов. Сейчас в двух палатах работают 148 человек. Новый парламент сформируют по пропорциональной избирательной системе, а срок его полномочий составит пять лет. В рамках реформы будет возвращен институт вице-президента, упраздненный в 1990-е гг.