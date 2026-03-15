Экзитпол: 86,7% участников референдума в Казахстане поддержали новую конституцию
В ходе референдума по проекту новой конституции Казахстана, прошедшего 15 марта, подавляющее большинство проголосовавших (86,7%) поддержали внесение изменений в основной закон. Такие данные представил Институт евразийской интеграции, передает Zakon.kz.
Социологи опросили 30 000 человек на 200 участках по всей республике. Интервьюеры общались с избирателями на выходе с участков. Замеры проводились семь раз в течение дня по методу непрерывного потока. По предварительным данным, явка составит 75,3%. Статистическая погрешность исследования – ±1%.
Конституционные реформы касаются органов власти Казахстана. Вместо двухпалатного парламента появится однопалатный, который будет называться «курултай». В него войдут 145 депутатов. Сейчас в двух палатах работают 148 человек. Новый парламент сформируют по пропорциональной избирательной системе, а срок его полномочий составит пять лет.
Кроме того, парламент получит больше полномочий. В рамках реформы вернут институт вице-президента, который Нурсултан Назарбаев упразднил в 1990-е гг.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил в феврале, что Казахстан отказывается от суперпрезидентской формы правления. Он отметил, что в новой конституции принцип «не человек для государства, а государство для человека» будет реализован более четко и практично. 12 марта Токаев сообщил, что инициатива по обновлению конституции исходила от него лично.