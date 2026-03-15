Экзитпол: 86,7% участников референдума в Казахстане поддержали новую конституцию

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил в феврале, что Казахстан отказывается от суперпрезидентской формы правления. Он отметил, что в новой конституции принцип «не человек для государства, а государство для человека» будет реализован более четко и практично. 12 марта Токаев сообщил, что инициатива по обновлению конституции исходила от него лично.