МИД РФ: Москва ответит на любое посягательство на здания дипмиссии на Украине
Москва жестоко ответит на любое посягательство на здания российских дипломатических миссий на Украине, заявили «РИА Новости» в МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. до сих пор регулирует отношения между государствами. По этой причине ни разрыв дипотношений, ни вооруженный конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости. Нормы распространяются и на отношения России и Украины.
14 марта в министерстве рассказали, что здание посольства Украины в Москве в Леонтьевском переулке принадлежит Киеву, несмотря на то что дипмиссия прекратила работу в феврале 2022 г. после заявления президента Украины Владимира Зеленского о разрыве дипломатических отношений с Россией.
В апреле 2023 г. Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий российского посольства на Украине. Как сообщила 10 февраля 2024 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова, департамент городского имущества Москвы прекратил действие договоров аренды на участки под украинской дипмиссией. Украинская сторона проинформирована об этом решении. Здание посольства Украины в Москве остается в неприкосновенности после расторжения договора аренды на земельный участок.