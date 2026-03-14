МИД РФ: здание украинского посольства принадлежит Киеву
Здание посольства Украины в Москве, расположенное в Леонтьевском переулке, является государственной собственностью Киева. Об этом сообщили «РИА Новости» в Министерстве иностранных дел РФ.
В ведомстве подчеркнули, что правовой статус дипломатической недвижимости регулируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г.
«Ни разрыв дипломатических отношений, ни вооруженный конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости», – отметили в МИДе.
Дипмиссия прекратила работу в феврале 2022 г. после заявления президента Украины Владимира Зеленского о разрыве дипломатических отношений с Россией. Здание посольства расположено в исторической усадьбе Заборовой – Трубецких – Уваровых.
В апреле 2023 г. Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий российского посольства на Украине. Как сообщила 10 февраля 2024 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова, департамент городского имущества Москвы прекратил действие договоров аренды на участки под украинской дипмиссией. Украинская сторона проинформирована об этом решении. Здание посольства Украины в Москве остается в неприкосновенности после расторжения договора аренды на земельный участок.
В феврале Арбитражный суд Москвы взыскал более 5,5 млн руб. с посольства Украины в РФ по задолженности за энергоресурсы.