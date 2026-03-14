МИД РФ: здание украинского посольства принадлежит Киеву

В апреле 2023 г. Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий российского посольства на Украине. Как сообщила 10 февраля 2024 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова, департамент городского имущества Москвы прекратил действие договоров аренды на участки под украинской дипмиссией. Украинская сторона проинформирована об этом решении. Здание посольства Украины в Москве остается в неприкосновенности после расторжения договора аренды на земельный участок.