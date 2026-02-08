С посольства Украины взыскали 5,5 млн рублей задолженности за электричество

В апреле 2024 г. сообщалось, что здание посольства Украины в Москве останется в неприкосновенности после расторжения договора аренды на земельный участок. Договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на аналогичное решение Киевского горсовета, принятое в апреле 2023 г.