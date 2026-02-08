С посольства Украины взыскали 5,5 млн рублей задолженности за электричество
Арбитражный суд Москвы взыскал более 5,5 млн руб. с посольства Украины в РФ по задолженности за энергоресурсы, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Истцом в деле значится ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК). За поставленные энергоресурсы с посольства взыскали 3,46 млн задолженности, 179 982 руб. неустойки – с 17 апреля 2024 г. по дату фактической оплаты, а также 31 411 руб. госпошлины.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования компании на сумму более 2 млн руб., включая штрафы и неустойки.
28 ноября 2024 г. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО «МОЭК» о задолженности за поставленные энергоресурсы взыскал 2,5 млн руб. с посольства Украины в РФ.
В апреле 2024 г. сообщалось, что здание посольства Украины в Москве останется в неприкосновенности после расторжения договора аренды на земельный участок. Договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на аналогичное решение Киевского горсовета, принятое в апреле 2023 г.
При этом, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, даже в случае вооруженного конфликта и разрыва дипотношений государства должны уважать и охранять помещения представительств вместе с имуществом и архивами.