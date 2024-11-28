Московский арбитраж взыскал 2,5 млн рублей с посольства Украины
Арбитражный суд Москвы по иску ПАО «МОЭК» о задолженности за поставленные энергоресурсы взыскал 2,5 млн руб. с посольства Украины в РФ. Об пишет ТАСС со ссылкой на информацию суда.
«Арбитражный суд города решил взыскать с посольства Украины <…> задолженность за поставленные энергоресурсы в размере 2 305 140,79 руб., неустойки в размере 184 991,08 руб.», – сказали в суде.
В апреле сообщалось, что здание посольства Украины в Москве останется в неприкосновенности после расторжения договора аренды на земельный участок. Договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на аналогичное решение Киевского горсовета. Однако, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, даже в случае вооруженного конфликта и разрыва дипотношений государства должны уважать и охранять помещения представительств вместе с имуществом и архивами.
В апреле 2023 г. Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий российского посольства на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что Россия примет соответствующие меры из-за решения Киева. «Здесь же тоже есть земля под посольством Украины, и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься», – сказал он.