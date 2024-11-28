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Московский арбитраж взыскал 2,5 млн рублей с посольства Украины

Ведомости

Арбитражный суд Москвы по иску ПАО «МОЭК» о задолженности за поставленные энергоресурсы взыскал 2,5 млн руб. с посольства Украины в РФ. Об пишет ТАСС со ссылкой на информацию суда.

«Арбитражный суд города решил взыскать с посольства Украины <…> задолженность за поставленные энергоресурсы в размере 2 305 140,79 руб., неустойки в размере 184 991,08 руб.», – сказали в суде.

В апреле сообщалось, что здание посольства Украины в Москве останется в неприкосновенности после расторжения договора аренды на земельный участок. Договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на аналогичное решение Киевского горсовета. Однако, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, даже в случае вооруженного конфликта и разрыва дипотношений государства должны уважать и охранять помещения представительств вместе с имуществом и архивами.

В апреле 2023 г. Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий российского посольства на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что Россия примет соответствующие меры из-за решения Киева. «Здесь же тоже есть земля под посольством Украины, и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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