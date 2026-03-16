FT: энергетические компании Британии просят кабмин увеличить хранилища газа

По данным Gas Infrastructure Europe на 13 марта, уровень заполненности европейских ПХГ опустился до 29%. Это создает серьезные риски для предстоящего сезона закачки. В Германии, Франции и Нидерландах средний уровень заполненности хранилищ составляет всего 18,1%. При этом в Нидерландах зафиксирован исторический минимум – в подземных хранилищах страны осталось лишь 8% запасов газа.