FT: энергетические компании Британии просят кабмин увеличить хранилища газа
Энергетические компании Великобритании призвали правительство увеличить хранилища газа из-за перебоев в поставках и роста цен на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times (FT).
Сейчас в королевстве действуют восемь частных хранилищ, в которых находится газа на 13 дней. Это меньше, чем у многих европейских государств, отмечается в материале. Представители компаний считают, что стране необходимо нарастить объем газовых хранилищ.
Так, компания Centrica добивается от властей гарантий доходности для модернизации крупнейшего хранилища газа Rough. Поддержку планирует получить компания DCarbonX, которая рассчитывает создать новое хранилище в Ирландском море.
Европейские и британские цены на газ выросли более чем на 50% после начала конфликта на Ближнем Востоке. Это усилило конкуренцию между европейскими и азиатскими странами за поставки топлива, пишет FT.
По данным Gas Infrastructure Europe на 13 марта, уровень заполненности европейских ПХГ опустился до 29%. Это создает серьезные риски для предстоящего сезона закачки. В Германии, Франции и Нидерландах средний уровень заполненности хранилищ составляет всего 18,1%. При этом в Нидерландах зафиксирован исторический минимум – в подземных хранилищах страны осталось лишь 8% запасов газа.