Запасы газа на исходе зимы в Европе достигли рекордно низкого уровня

Запасы газа на исходе зимы в Европе достигли рекордно низкого уровняОбщая наполняемость хранилищ снизилась до 29%, отметили в «Газпроме»
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы достигли критически низких значений, сообщает «Газпром» в Max. Несмотря на установившуюся в Европе теплую погоду, отбор газа продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe на 13 марта, уровень заполненности европейских ПХГ опустился до 29%. Это создает серьезные риски для предстоящего сезона закачки.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер обратил внимание на тревожную ситуацию в странах – крупнейших потребителях газа.
«В ПХГ крупнейших по газопотреблению стран уровень запасов значительно ниже среднего показателя по ЕС, именно это создает серьезные сложности для предстоящего сезона закачки», – заявил он.
В Германии, Франции и Нидерландах средний уровень заполненности хранилищ составляет всего 18,1%. При этом в Нидерландах зафиксирован исторический минимум – в подземных хранилищах страны осталось лишь 8% запасов газа, что является самым низким показателем для 13 марта за всю историю наблюдений.
В феврале газета Financial Times (FT) сообщала о том, что запасы газа в Европейском союзе (ЕС) упали до самого низкого уровня с 2022 г. До середины января запасы сокращались быстрее, чем обычно. На сокращение запасов повлияли высокие цены на газ в Европе, которая после резкого падения трубопроводного экспорта из России все сильнее зависит от морских поставок СПГ из США. Сильные зимние штормы у американского побережья дополнительно осложнили доставку топлива. Континент вступил в отопительный сезон с более низкими, чем обычно, запасами, а аномальные холода ускорили потребление.
Последние недели росту цен на СПГ способствовала война США и Израиля против Ирана, который в ответ на обстрелы ограничил судоходство по Ормузскому проливу.
В январе Евросоюз утвердил график полного отказа от российского газа: импорт СПГ прекратится с 1 января 2027 г., трубопроводного – с 30 сентября 2027 г.