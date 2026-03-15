Запасы газа на исходе зимы в Европе достигли рекордно низкого уровня

В феврале газета Financial Times (FT) сообщала о том, что запасы газа в Европейском союзе (ЕС) упали до самого низкого уровня с 2022 г. До середины января запасы сокращались быстрее, чем обычно. На сокращение запасов повлияли высокие цены на газ в Европе, которая после резкого падения трубопроводного экспорта из России все сильнее зависит от морских поставок СПГ из США. Сильные зимние штормы у американского побережья дополнительно осложнили доставку топлива. Континент вступил в отопительный сезон с более низкими, чем обычно, запасами, а аномальные холода ускорили потребление.