12 детей погибли при ударах США и Израиля по Тегерану

3 марта в Иране состоялись массовые похороны жертв атаки на начальную школу для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе на юге страны. Тысячи людей пришли проститься с детьми и учителями. По данным прокуратуры города, после авиаудара США и Израиля 28 февраля по учебному заведению погибли 165 человек.