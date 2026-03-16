12 детей погибли при ударах США и Израиля по Тегерану
В результате атак США и Израиля на Тегеран погибли 503 человека, включая 12 детей. Были ранены 5700 человек, сообщил глава управления скорой помощи столичной провинции Мохаммад Эсмаил Таваколли, его словам приводит SNN.
Большая часть жертв – мирные жители.
«К сожалению, среди погибших 12 детей в возрасте от 2 месяцев до 12 лет», – сказал Таваколли (цитата по ТАСС).
3 марта в Иране состоялись массовые похороны жертв атаки на начальную школу для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе на юге страны. Тысячи людей пришли проститься с детьми и учителями. По данным прокуратуры города, после авиаудара США и Израиля 28 февраля по учебному заведению погибли 165 человек.