Путин может встретиться с паралимпийцами

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026 в Италии. В копилке российских спортсменов 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. На Играх выступали шесть российских спортсменов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян (с лидером Сергеем Синякиным), а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.