Путин может встретиться с паралимпийцами
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время рассмотрит возможность проведения встречи с отечественными паралимпийцами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля отметил, что Путин направлял поздравительные телеграммы всем нашим паралимпийцам, занявшим призовые места. Глава государства вместе со всей страной радуется «такому блистательному выступлению», подчеркнул Песков.
«Конечно же, это наши герои, поэтому я не сомневаюсь, что президент такую возможность [встречи] рассмотрит», – сказал он.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026 в Италии. В копилке российских спортсменов 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. На Играх выступали шесть российских спортсменов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян (с лидером Сергеем Синякиным), а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.