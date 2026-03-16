Политика /

WSJ сообщила о самой масштабной кибератаке на США во время войны с Ираном

Ведомости

Иран совершил наиболее масштабную в истории кибератаку на США во время конфликта. Речь идет об ущербе компании по производству медицинского оборудования Stryker, которая пытается восстановить свою работу в последние дни, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Из-за глобального сбоя в работе сети компании десятки тысяч сотрудников Stryker остались без связи. Американские чиновники считают, что следует ожидать новых кибератак на территории США.

Издание отмечает, что кибератака привела к тому, что конфликт, который прежде в основном ограничивался регионом Персидского залива, распространился на территорию США.

5 марта Bloomberg со ссылкой на аналитиков писало, что центры обработки данных (дата-центры) становятся новой целью атак в современных военных конфликтах. По данным агентства, с начала эскалации на Ближнем Востоке инфраструктура хранения и обработки данных стара рассматриваться как стратегически важная цель наряду с традиционными объектами.

