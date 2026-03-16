Совет Евросоюза посчитал Россию источником гибридных угроз
Гибридные угрозы используются против Евросоюза (ЕС) для подрыва демократических институтов объединения, заявил глава МИДа председательствующего в Совете ЕС Кипра Константинос Комбос. Его слова приведены на сайте совета, который утвердил заключения о наращивании потенциала Евросоюза в противодействии гибридным угрозам, Россия указана одной из них.
«Гибридные угрозы все чаще используются для проверки нашей устойчивости и подрыва наших демократических институтов. Этими заключениями ЕС посылает четкий сигнал: мы будем действовать сообща, чтобы еще больше укрепить нашу готовность, защитить наши общества и решительно противостоять тем, кто стремится нас дестабилизировать», – сказал он.
В документе говорится об осуждении диверсий, в том числе против критической инфраструктуры, а также киберпреступлений, иностранного манипулирования данными, вмешательства в выборы.
16 марта премьер-министр Бельгии Барт де Верер заявил, что Евросоюзу необходимо нормализовать двусторонние отношения с Россией, чтобы получить доступ к дешевым энергоресурсам. Он отметил, что многие лидеры стран Европы наедине с ним соглашались с такой позицией, однако боятся сказать об этом вслух.