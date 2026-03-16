Иран ударил по производству израильской оружейной компании Rafael

13 марта иранские силы атаковали Тель-Авив и американский авианосец Abraham Lincoln. Ударам также подверглись северные районы Израиля и южный израильский город Эйлат. Иран не первый раз заявляет об ударе по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln. 1 марта в КСИР заявили, что ударили по судну четырьмя баллистическими ракетами, но американская армия опровергла эти сообщения.