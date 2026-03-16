Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Иран ударил по производству израильской оружейной компании Rafael

Ведомости

Иранские силы нанесли удары по производству израильских оружейных компаний Rafael и Israel Aerospace Industries. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает Fars.

Центр производства оружия Rafael занимается разработкой систем противовоздушной обороны, таких как «Железный купол», ракеты Spike и кибертехнологии для армии обороны Израиля. Центр авиапромышленности Israel Aerospace Industries конструирует военные самолеты, дроны, ракеты и системы ПВО.

Удары совершили силы КСИР, армии Ирана и ливанской группировки «Хезболла». Позже Fars сообщила, что акции компании Rafael упали более чем на 12% после серии атак.

Днем 16 марта Иран совершил 55-ю волну ударов. Помимо территории Израиля, иранские силы атаковали базу США в ОАЭ Ад-Дафра и военные объекты Эль-Джуфейр и Шейх-Иса в Бахрейне.

13 марта иранские силы атаковали Тель-Авив и американский авианосец Abraham Lincoln. Ударам также подверглись северные районы Израиля и южный израильский город Эйлат. Иран не первый раз заявляет об ударе по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln. 1 марта в КСИР заявили, что ударили по судну четырьмя баллистическими ракетами, но американская армия опровергла эти сообщения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте