Иран ударил по производству израильской оружейной компании Rafael
Иранские силы нанесли удары по производству израильских оружейных компаний Rafael и Israel Aerospace Industries. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает Fars.
Центр производства оружия Rafael занимается разработкой систем противовоздушной обороны, таких как «Железный купол», ракеты Spike и кибертехнологии для армии обороны Израиля. Центр авиапромышленности Israel Aerospace Industries конструирует военные самолеты, дроны, ракеты и системы ПВО.
Удары совершили силы КСИР, армии Ирана и ливанской группировки «Хезболла». Позже Fars сообщила, что акции компании Rafael упали более чем на 12% после серии атак.
Днем 16 марта Иран совершил 55-ю волну ударов. Помимо территории Израиля, иранские силы атаковали базу США в ОАЭ Ад-Дафра и военные объекты Эль-Джуфейр и Шейх-Иса в Бахрейне.
13 марта иранские силы атаковали Тель-Авив и американский авианосец Abraham Lincoln. Ударам также подверглись северные районы Израиля и южный израильский город Эйлат. Иран не первый раз заявляет об ударе по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln. 1 марта в КСИР заявили, что ударили по судну четырьмя баллистическими ракетами, но американская армия опровергла эти сообщения.