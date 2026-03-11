Иран ударил по Тель-Авиву, Хайфе и авианосцу Abraham Lincoln
Иранские силы атаковали Тель-Авив и американский авианосец Abraham Lincoln. Об этом заявил представитель центрального штаба иранской армии Хатам аль-Анбия, передает Tasnim.
«Прошлой ночью авианосец США «Абрахам Линкольн» подвергся атакам ВМС Корпуса стражей исламской революции и до сих пор не функционирует, направляясь к своему исходному пункту», – утверждают в армии Ирана.
Ударам подверглись и северные районы Израиля и южный израильский город Эйлат.
Иран не первый раз заявляет об ударе по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln. 1 марта в КСИР заявили, что ударили по судну четырьмя баллистическими ракетами. Американская армия опровергла эти сообщения: «Выпущенные ракеты даже близко не приблизились к цели».
Пентагон заявлял, что Тегеран потерял уже 90% ракетных комплексов и 95% ударных беспилотников. Несмотря на эти утверждения, Иран продолжает проводить активные атаки по всему Ближнему Востоку. Последние активные атаки были проведены ночью 12 марта, когда Тегеран ударил по нефтетанкерам в Персидском заливе, а также по топливным хранилищам.
Иранские удары привели к росту мировых цен на нефть. 12 марта стоимость нефти марки Brent достигала $100.