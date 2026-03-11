Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Иран ударил по Тель-Авиву, Хайфе и авианосцу Abraham Lincoln

Ведомости

Иранские силы атаковали Тель-Авив и американский авианосец Abraham Lincoln. Об этом заявил представитель центрального штаба иранской армии Хатам аль-Анбия, передает Tasnim.

«Прошлой ночью авианосец США «Абрахам Линкольн» подвергся атакам ВМС Корпуса стражей исламской революции и до сих пор не функционирует, направляясь к своему исходному пункту», – утверждают в армии Ирана.

Ударам подверглись и северные районы Израиля и южный израильский город Эйлат.

Итоги второй недели войны в Иране

Политика / Международные новости

Иран не первый раз заявляет об ударе по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln. 1 марта в КСИР заявили, что ударили по судну четырьмя баллистическими ракетами. Американская армия опровергла эти сообщения: «Выпущенные ракеты даже близко не приблизились к цели».

Пентагон заявлял, что Тегеран потерял уже 90% ракетных комплексов и 95% ударных беспилотников. Несмотря на эти утверждения, Иран продолжает проводить активные атаки по всему Ближнему Востоку. Последние активные атаки были проведены ночью 12 марта, когда Тегеран ударил по нефтетанкерам в Персидском заливе, а также по топливным хранилищам.

Иранские удары привели к росту мировых цен на нефть. 12 марта стоимость нефти марки Brent достигала $100.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её