Политика

В Пентагоне заявили о потере Ираном 90% ракетных комплексов

Иран лишился около 90% своих ракетных комплексов после серии ударов, нанесенных США и Израилем. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет. Его слова транслировались на YouTube-канале ведомства.

«Количество их ракет сократилось на 90%. Количество их ударных беспилотников сократилось на 95%», – сказал Хегсет.

По словам главы Пентагона, военный потенциал Ирана существенно ослаб. «У Ирана нет противовоздушной обороны, у Ирана нет военно-воздушных сил, у Ирана нет военно-морского флота», – заявил он.

Хегсет добавил, что вооруженные силы США и Израиля уже нанесли более тысячи ударов по иранским объектам. «Наши ВВС и ВВС Израиля нанесли удары по более чем 15 000 вражеских объектов. Это более 1000 ударов в день», – отметил министр.

Он также заявил, что Вашингтон намерен продолжать операцию.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что США в течение следующей недели планируют наносить «очень сильные удары» по Ирану. По его словам, Штаты уже нанесли значительный урон Ирану. На его восстановление «уйдут годы», сказал Трамп.

