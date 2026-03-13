Итоги второй недели войны в Иране

Отдельным направлением стали атаки на морские цели. Сообщалось об ударах по судам и танкерам в Ормузском проливе и соседних водах, что усилило угрозу международному судоходству. Так, ночью 12 марта Иран атаковал ряд энергетических объектов на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Атакам подверглись два нефтяных танкера в водах Ирака, более 50 целей в Израиле, три судна вблизи Ормузского пролива, контейнеровоз у берегов ОАЭ, топливное хранилище в порту Омана и топливные резервуары на севере Бахрейна.