Итоги второй недели войны в Иране

Итоги второй недели войны в ИранеБлокада Ормузского пролива вызвала новый скачок цен на нефть
Война на Ближнем Востоке продолжается уже две недели. Конфликт, начавшийся 28 февраля нападением США и Израиля на Иран под предлогом нежелания Тегерана свернуть ядерную программу, сильно затронул морские коммуникации и энергетическую инфраструктуру региона.
На второй неделе эскалации ключевым фактором кризиса стало фактическое закрытие Ормузского пролива Ираном в ответ на атаки. Это резко повысило риски для мировой торговли нефтью и газом и спровоцировало скачок цен на энергоресурсы.
«Ведомости» собрали главные события второй недели эскалации.
Обмены ударами и мины в проливе
Израиль и США атакуют военную и ядерную инфраструктуру Ирана. Одновременно Иран расширил географию ответных атак – удары наносились не только по Израилю, но и по объектам в районе Персидского залива.
Отдельным направлением стали атаки на морские цели. Сообщалось об ударах по судам и танкерам в Ормузском проливе и соседних водах, что усилило угрозу международному судоходству. Так, ночью 12 марта Иран атаковал ряд энергетических объектов на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Атакам подверглись два нефтяных танкера в водах Ирака, более 50 целей в Израиле, три судна вблизи Ормузского пролива, контейнеровоз у берегов ОАЭ, топливное хранилище в порту Омана и топливные резервуары на севере Бахрейна.
13 марта КСИР заявил, что вывел из строя авианосец США USS Abraham Lincoln. При этом американские военные атаковали иранское судно, которое слишком близко подошло к авианосцу, сообщал CBS со ссылкой на источники.
Американская сторона подтверждала пожар на другом авианосце – Gerald R. Ford.
Израиль нанес удар по ядерному центру «Талеган», о котором ЦАХАЛ сообщил 12 марта. Израильская сторона утверждала, что объект использовался для развития возможностей по созданию ядерного оружия. При этом еще 8 марта в Иране сообщали о серьезном повреждении ядерного объекта в Исфахане. Тегеран призывал МАГАТЭ заявить о недопустимости атак на ядерные объекты.
США потеряли самолет-заправщик KC-135 в западном Ираке. По данным Центрального командования США, все шесть членов экипажа погибли. Военные утверждают, что потеря самолета произошла не из-за вражеского или дружественного огня. Вероятная причина катастрофы – столкновение с другим самолетом.
Не менее шести французских солдат пострадали при налете БПЛА на военную базу в иракской провинции Эрбиль, один скончался.
По информации The Wall Street Journal, США направят на Ближний Восток экспедиционное подразделение морской пехоты – 2500 человек.
Заявления Трампа
11 марта Трамп заявлял, что война с Ираном скоро завершится. По его словам, боевые действия могут закончиться, поскольку в Иране «практически не на что больше нацеливаться».
Американский лидер также заявил, что конфликт необходимо завершить до прихода «слабого» нового президента США. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен возвращаться на Ближний Восток каждые два года после того, как американские военные «практически уничтожили Иран за последние 11 дней».
12 марта Трамп назвал Иран «империей зла» и заявил, что его цель – не допустить появления у Тегерана ядерного оружия и «уничтожения Ближнего Востока».
Одновременно он признал, что рост цен на нефть приносит США дополнительные доходы как крупнейшему производителю, хотя назвал это лишь побочным эффектом конфликта.
13 марта Трамп заявил, что США будут наносить «очень сильные удары» по Ирану на следующей неделе. По его словам, американские военные уже нанесли Тегерану значительный урон, а на восстановление страны «уйдут годы».
Также президент США призвал нефтяные танкеры проявить смелость и пройти через Ормузский пролив. По его утверждению, Соединенные Штаты «потопили все корабли» Ирана.
Первое обращение нового лидера Ирана
Секретарь совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани 11 марта ответил Трампу, заявив, что войну нельзя выиграть «несколькими твитами». «Мы не отступим, пока не заставим вас пожалеть об этом серьезном просчете», – написал он.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом обращении к нации 12 марта пообещал отомстить США и сохранить закрытие Ормузского пролива. По его словам, американские базы на Ближнем Востоке должны быть закрыты.
Хаменеи также заявил, что Тегеран потребует компенсацию ущерба, нанесенного американо-израильской операцией. При этом он сообщил, что в Иране рассматривают возможность расширения боевых действий. Отдельно верховный лидер поблагодарил военных за защиту страны, подчеркнув, что народ ожидает «продолжения эффективной и решительной обороны».
Ормузский пролив и энергетический кризис
Ключевым событием второй недели стала ситуация вокруг Ормузского пролива. Через этот морской коридор проходило около 15% мировых поставок нефти и 20% сжиженного природного газа (СПГ).
Военные действия вызвали резкие колебания цен на нефть. 9 марта стоимость Brent превысила $119 за баррель – максимум с июня 2022 г. На следующий день котировки снизились до $83,8 за баррель, приблизившись к уровню первого дня конфликта 28 февраля. Но 12 марта цена Brent вновь превысила отметку $100 за баррель.
12 марта Международное энергетическое агентство сообщало, что страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки на фоне перекрытия Ормузского пролива. По данным агентства, потоки нефти и нефтепродуктов через пролив сократились с примерно 20 млн баррелей в сутки в довоенный период практически до полного прекращения.
Нефтяной шок быстро распространился и на газ. На фоне конфликта Qatar Energy остановила производство СПГ. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», предупредили, что кризис на газовом рынке может разрастись даже быстрее нефтяного. По их оценке, Катар только за время простоя СПГ-завода уже потерял $580–700 млн выручки, а главным внешним пострадавшим от скачка газовых цен рискует стать Евросоюз с низкими запасами в подземных хранилищах.
США разрешили продажу нефти РФ
После разговора с лидером РФ Владимиром Путиным 11 марта Трамп заявил, что хочет снять санкции с «некоторых стран» до восстановления нормального функционирования Ормузского пролива.
13 марта OFAC выдало лицензию, разрешающую России поставлять и продавать сырую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев оценил объем подпадающей под послабления нефти примерно в 100 млн баррелей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что без значительных объемов российской нефти стабилизация мирового рынка невозможна. По его словам, смягчение ограничений со стороны США можно рассматривать как попытку стабилизировать энергетические рынки. При этом в Москве считают, что ситуация на Ближнем Востоке может привести к дальнейшему нарастанию энергетического кризиса.
Министр финансов США Скотт Бессент отмечал в социальных сетях, что мера является «узконаправленной краткосрочной», распространяется только на нефть, уже находящуюся в пути, и «не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству».
Вывоз российских туристов и компенсации за туры
На фоне конфликта продолжался вывоз российских граждан из стран Ближнего Востока. В Минтрансе сообщали, что со 2 по 11 марта российские и иностранные авиаперевозчики выполнили 284 рейса из региона и перевезли около 59 000 пассажиров.
11 марта «Аэрофлот» завершил программу вывозных рейсов, выполнив два рейса из ОАЭ. На них билеты могли приобрести пассажиры, у которых ранее не было бронирования.
12 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате средств туристам за отмененные поездки на Ближний Восток. Компенсация будет распространяться на туры, запланированные в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль в период с 28 февраля по 31 марта.
В Ассоциации туроператоров России пояснили, что деньги туристам вернут за счет фондов персональной ответственности туроператоров. Они будут возвращены в полном объеме.