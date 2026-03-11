Лариджани заявил Трампу, что войну нельзя выиграть «несколькими твитами»
Президент США Дональд Трамп стремится к победе над Ираном, однако войну нельзя выиграть «несколькими твитами», заявил в соцсети X секретарь совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани.
«Трамп говорит, что стремится к скорейшей победе. Хотя начать войну легко, ее нельзя выиграть несколькими твитами. Мы не отступим, пока не заставим вас пожалеть об этом серьезном просчете», - написал он.
12 марта Трамп назвал Иран «империей зла». Он подчеркнул, что его цель – не дать республике уничтожить Ближний Восток. Глава Белого дома признал, что США как крупнейший производитель нефти получают больше денег при росте цен на энергоресурс, однако это не было его главной задачей.
В этот же день новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации. Его речь зачитал диктор по государственному телевидению страны. «Мы не откажемся от мести за кровь ваших мучеников, особенно за преступления против детей, такие как умышленное преступление в школе в Минабе», – сказал он.