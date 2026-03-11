Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Лариджани заявил Трампу, что войну нельзя выиграть «несколькими твитами»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп стремится к победе над Ираном, однако войну нельзя выиграть «несколькими твитами», заявил в соцсети X секретарь совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани.

«Трамп говорит, что стремится к скорейшей победе. Хотя начать войну легко, ее нельзя выиграть несколькими твитами. Мы не отступим, пока не заставим вас пожалеть об этом серьезном просчете», - написал он.

12 марта Трамп назвал Иран «империей зла». Он подчеркнул, что его цель – не дать республике уничтожить Ближний Восток. Глава Белого дома признал, что США как крупнейший производитель нефти получают больше денег при росте цен на энергоресурс, однако это не было его главной задачей.

В этот же день новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации. Его речь зачитал диктор по государственному телевидению страны. «Мы не откажемся от мести за кровь ваших мучеников, особенно за преступления против детей, такие как умышленное преступление в школе в Минабе», – сказал он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте