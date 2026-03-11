Лариджани заявил Трампу, что войну нельзя выиграть «несколькими твитами»

В этот же день новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации. Его речь зачитал диктор по государственному телевидению страны. «Мы не откажемся от мести за кровь ваших мучеников, особенно за преступления против детей, такие как умышленное преступление в школе в Минабе», – сказал он.