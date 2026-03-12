При крушении самолета-заправщика США в Ираке погибли все шесть членов экипажа
Все шесть членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, потерпевшего крушение на западе Ирака, погибли. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.
Самолет упал 12 марта около 14:00 по восточному времени США (22:00 мск). Ранее сообщалось о четырех погибших.
В командовании отметили, что обстоятельства инцидента в настоящее время расследуются. При этом уточняется, что крушение самолета не связано с ударом Ирана или огнем дружественных сил.