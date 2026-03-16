Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Посол Азербайджана рассказал о снижении турпотока из России

Ведомости

Турпоток из России в Азербайджан снизился в 2025 г. в силу определенных обстоятельств, однако уже в январе 2026 г. появилась позитивная динамика, а по итогам года показатель может приблизиться к рекордным значениям 2024 г. Об этом заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

«У нас был очень большой поток туристов из Российской Федерации в 2024 г. В силу определенных обстоятельств этот поток сократился в 2025 г., но, как показывают цифры января, у нас есть основания рассчитывать на то, что этот поток восстановится», – сказал Мустафаев (цитата по «Интерфаксу»).

По словам дипломата, в январе 2025 г. Азербайджан посетили около 41 000 российских туристов, тогда как в январе 2026 г. – более 42 000. По данным национального офиса по туризму страны, всего в 2025 г. турпоток из России составил 615 000 человек, тогда как в 2024 г. он достиг 730 000.

Мустафаев также отметил, что Москва и Баку сейчас работают над восстановлением двусторонних отношений. По его словам, наблюдается позитивная динамика в торгово-экономической сфере, а также в политических и гуманитарных контактах.

Посол подчеркнул, что Азербайджан сохраняет стабильность и продолжает развивать туристическую инфраструктуру, включая гостиницы, региональные маршруты и туристические сервисы. По его словам, страна остается новым направлением для путешественников, но постепенно сокращает разрыв с ведущими мировыми туристическими центрами.

11 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана. Президент России поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана, а также за помощь в организации доставки гуманитарных грузов для иранского населения через территорию Азербайджана.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её