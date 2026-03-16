Дмитриев сравнил с мятежом отказ ФРГ от участия в миссиях в Ормузском проливе
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сравнил отказ Германии от участия в обеспечении безопасности Ормузского пролива с мятежом. Так он прокомментировал публикацию издания Clash Report об отказе министра обороны Германии Бориса Писториуса.
«Мятеж?» – написал Дмитриев в соцсети Х.
14 марта президент США Дональд Трамп призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе. Американский лидер заявил, что многие государства, которые «пострадали от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив», будут направлять свои военные корабли совместно с США, «чтобы сохранить пролив открытым и безопасным».
Financial Times писала 16 марта, что Франция отклонила призыв президента США. Как отмечает газета, Германия, Греция и Великобритания также пока воздерживаются от обязательств направить военные корабли в Ормузский пролив.