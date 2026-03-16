Жан-Клод Ван Дамм назвал Путина «хорошим другом»
Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм в ходе открытия собственной выставки в Гонконге назвал президента РФ Владимира Путина «хорошим другом». Об этом сообщает South China Morning Post.
Актер также вспомнил слова российского лидера о международной известности Ван Дамма. По словам Путина, она связана с тем, что «действия говорят громче слов». Эта цитата, как считает Ван Дамм, относится ко времени до начала конфликта на Украине и «возникновения проблем между США, Россией и Китаем».
В апреле 2025 г. Ван Дамм записал видеообращение к президенту РФ, в котором выразил желание посетить Россию с целью стать «послом мира». Актер тогда подчеркнул, что не намерен затрагивать политические темы, а хочет говорить исключительно «о мире, спорте и счастье». В завершение своего обращения Ван Дамм отправил «большой поцелуй» Путину, его семье и всему российскому народу.
Жан-Клод Ван Дамм – бельгийско-американский актер, режиссер и мастер боевых искусств, родился 18 октября 1960 г. в Брюсселе. Стал известным благодаря ролям в культовых боевиках 1980-1990-х гг: «Кровавый спорт», «Универсальный солдат», «Трудная мишень». Помимо актерской карьеры, он также занимался продюсированием и режиссурой.