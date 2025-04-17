Жан-Клод Ван Дамм предложил себя в качестве «посла мира» в России
Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил желание посетить Россию с целью стать «послом мира». На записи также присутствует украинский бизнесмен и бывший депутат Александр Онищенко. Обращение было опубликовано в Telegram-канале украинской журналистки Дианы Панченко.
«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся сделать это так, как хотите вы, [чтобы у меня была возможность] стать послом мира. Я бы очень хотел им стать, для меня будет честью носить этот титул», – заявил Ван Дамм.
Актер подчеркнул, что не намерен затрагивать политические темы, а хочет говорить исключительно «о мире, спорте и счастье». В завершение своего обращения Жан-Клод Ван Дамм отправил «большой поцелуй» Путину, его семье и всему российскому народу.
Жан-Клод Ван Дамм – бельгийско-американский актер, режиссер и мастер боевых искусств, родился 18 октября 1960 г. в Брюсселе. Стал известным благодаря ролям в культовых боевиках 1980-1990-х гг: «Кровавый спорт», «Универсальный солдат», «Трудная мишень». Помимо актерской карьеры, он также занимался продюсированием и режиссурой.