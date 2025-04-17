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/ Политика

Жан-Клод Ван Дамм предложил себя в качестве «посла мира» в России

Ведомости

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил желание посетить Россию с целью стать «послом мира». На записи также присутствует украинский бизнесмен и бывший депутат Александр Онищенко. Обращение было опубликовано в Telegram-канале украинской журналистки Дианы Панченко.

«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся сделать это так, как хотите вы, [чтобы у меня была возможность] стать послом мира. Я бы очень хотел им стать, для меня будет честью носить этот титул», – заявил Ван Дамм.

Актер подчеркнул, что не намерен затрагивать политические темы, а хочет говорить исключительно «о мире, спорте и счастье». В завершение своего обращения Жан-Клод Ван Дамм отправил «большой поцелуй» Путину, его семье и всему российскому народу.

Жан-Клод Ван Дамм – бельгийско-американский актер, режиссер и мастер боевых искусств, родился 18 октября 1960 г. в Брюсселе. Стал известным благодаря ролям в культовых боевиках 1980-1990-х гг: «Кровавый спорт», «Универсальный солдат», «Трудная мишень». Помимо актерской карьеры, он также занимался продюсированием и режиссурой.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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