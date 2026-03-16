Путин попросил Аксенова перестать «поднимать рюмку» за воссоединение Крыма с РФ
Президент РФ Владимир Путин попросил главу Крыма Сергея Аксенова перестать «поднимать рюмку» по случаю воссоединения региона с Россией. Губернатор в ответ подчеркнул, что делал это только в нерабочее время.
«Докладываю: с утра всем все передал, то есть полностью всем доложился. Поэтому спасибо огромное, значит, и поднимали рюмку не один раз за вас и все эти дни, значит, спасибо вам огромное за то, что вы есть в нашей жизни», – сказал Аксенов в ответ на вопрос Путина о том, передал ли он поздравления всем причастным к празднику.
Российский лидер отметил, что «пора бы прекратить».
Путин принял участие в открытии новых объектов, построенных в Крыму и Севастополе, в формате видеоконференции. Мероприятие анонсировал 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
День воссоединения Крыма с Россией отмечается ежегодно 18 марта. В этот день в 2014 г. был подписан договор о вхождении полуострова в состав РФ.