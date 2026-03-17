При ударе Пакистана по центру реабилитации в Кабуле погибли 400 человек
Число погибших в результате ночного обстрела пакистанскими военными реабилитационного центра для наркозависимых в Кабуле достигло 400. Об этом сообщил заместитель официального представителя движения «Талибан» Хамдулла Фитрат, его слова приводит Tolo News.
Ранее сообщалось о 250 погибших. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Шарафат Заман Амархель говорил, что только в одном из залов наркологического центра погибли более 200 человек.
Столкновения между двумя странами уже были зафиксированы в феврале. В ночь на 27 февраля власти Афганистана заявили о массированном ответном ударе по пакистанским военным позициям по обе стороны «линии Дюранда», заявив о гибели 55 пакистанских солдат.