Главная / Политика /

Более 250 человек погибли при авиаударах Пакистана по Кабулу

Ведомости

Более 250 человек погибли и свыше 400 получили ранения в результате авиаударов Пакистана по Кабулу. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Афганистана, передает Tolo News.

По предварительным данным, один из ударов был нанесен по центру лечения наркозависимости, что привело к большим жертвам. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Шарафат Заман Амархель сообщил, что только в одном из залов наркологического центра погибли более 200 человек.

16 марта Clash Report передавал, что Пакистан с помощью самолетов нанес удар по центральной части Кабула.

Столкновения между двумя странами уже были зафиксированы в феврале этого года. В ночь на 27 февраля власти Афганистана заявили о массированном ответном ударе по пакистанским военным позициям по обе стороны «линии Дюранда», заявив об убийстве 55 пакистанских солдат.

