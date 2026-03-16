Политика

Пакистан нанес удары по центральной части столицы Афганистана

Ведомости

Пакистан с помощью самолетов нанес удар по центральной части Кабула, сообщает издание Clash Report. В столице Афганистана видны пожары.

13 марта секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед рассказал, что пакистанские ВВС нанесли удары по резервуарам с топливом в Кандагаре на юге Афганистана. Моджахед утверждает, что Kam Air обеспечивает топливом другие гражданские авиакомпании и самолеты ООН.

Под пакистанский удар попал и резервуар с топливом, принадлежащий предпринимателю Хаджи Ханзада. Атаки были отмечены в провинциях Кабул, Кандагар, Пактия, Пактика.

Столкновения произошли в феврале этого года. В ночь на 27 февраля власти Афганистана заявили о массированном ответном ударе по пакистанским военным позициям по обе стороны «линии Дюранда», заявив об убийстве 55 пакистанских солдат.

Читайте также:Что известно о столкновениях Пакистана и Афганистана
