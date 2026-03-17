В Индии задержали шестерых украинцев и американца по делу о подготовке терактов

Ведомости

Национальное агентство расследований Индии задержало семерых иностранцев, включая шестерых граждан Украины, по подозрению в подготовке террористической деятельности. Об этом сообщила газета The Indian Express.

Еще одним задержанным оказался гражданин США. Его задержали в аэропорту Калькутты, тогда как украинцев – в аэропортах Лакхнау и Дели.

По данным издания, все подозреваемые въехали в Индию по действующим визам, после чего направились в штат Мизорам без необходимого разрешения на посещение приграничных районов. Затем они пересекли границу с Мьянмой и установили контакты с этническими вооруженными формированиями.

«В ходе расследования также выяснилось, что они доставили в Мизорам несколько партий беспилотников из Европы», – сообщил источник газеты.

После задержания всех фигурантов доставили в Дели. Суд индийской столицы решил оставить их под стражей до 27 марта.

В Мьянме с 2023 г. возобновились боевые действия между вооруженными силами страны и этническими группировками. В октябре 2025 г. сообщалось, что войска Мьянмы отбили колл-центр, в котором были похищенные россияне. Людей удерживали в нелегальных колл-центрах.

