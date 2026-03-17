Главная / Политика /

Путин помиловал 23 женщины

Решение коснулось родственниц участников спецоперации
Президент РФ Владимир Путин подписал приказ о помиловании 23 женщин. Об этом сообщил журналистам глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.

Фадеев напомнил, что вопрос о возможной амнистии или помиловании обсуждался с главой российского государства в декабре 2025 г.

«Сегодня президент подписал указ о помиловании 23 женщин. Помилованы те, у кого есть дети и родственники – участники спецоперации», – отметил он.

Имена помилованных не раскрываются. По словам Фадеева, 23 человека – это немало, так как помилование обычно происходит почти индивидуально и списки бывают очень короткими.

В декабре 2025 г. Фадеев сообщал прессе, что правозащитница Ева Меркачева направила Путину список лиц, которые теоретически подходили для новогоднего помилования.

9 декабря Путин на заседании СПЧ попросил Меркачеву передать в Кремль ее предложения по новогоднему помилованию. Та говорила, что в первую очередь речь идет об инвалидах и женщинах с детьми, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте