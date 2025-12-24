Член СПЧ передала Владимиру Путину список на помилование к Новому году

Член СПЧ передала Владимиру Путину список на помилование к Новому годуВ документ должны были попасть инвалиды и женщины с детьми, впервые осужденные за нетяжкие и ненасильственные преступления
Правозащитница Ева Меркачева направила президенту список лиц, теоретически подходящих для новогоднего помилования. Об этом журналистам рассказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-завтраке.
«Ева Меркачева передала президенту список. Я ее абсолютно поддерживаю. На заседании СПЧ у нее не было списка, и она обозначила те категории осужденных, которые, по ее мнению, могут быть помилованы», – сказал Фадеев.
При этом, по словам главы СПЧ, вероятность того, что люди из этого списка могут быть помилованы в ближайшее время – к Новому году – крайне мала. «Я не думаю, что это сейчас в спешке произойдет до Нового года. Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута. Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика», – отметил Фадеев.
Президент Владимир Путин 9 декабря на заседании СПЧ попросил Меркачеву передать в Кремль ее предложения по новогоднему помилованию. Правозащитница, в свою очередь, отметила, что речь прежде всего идет об инвалидах и женщинах с детьми, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления. Правозащитница также выступила с предложениями по совершенствованию института суда присяжных.
22 декабря в своем Telegram-канале Меркачева написала, что после встречи с главой государства членам СПЧ поступило больше 300 обращений с просьбами близких помиловать человека, находящегося в колонии. «Многие обращения очень трогательные, с рассказами о достоинствах и характере того, за кого просят. О тяготах семьи», – заметила она.
Последняя масштабная амнистия в России была приурочена к 70-летию Победы в 2015 г.
Согласно ст. 84 УК РФ, амнистия объявляется Госдумой в отношении неопределенного круга лиц. Помилование отличается тем, что осуществляется президентом индивидуально в отношении определенного лица.