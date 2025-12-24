Член СПЧ передала Владимиру Путину список на помилование к Новому году

При этом, по словам главы СПЧ, вероятность того, что люди из этого списка могут быть помилованы в ближайшее время – к Новому году – крайне мала. «Я не думаю, что это сейчас в спешке произойдет до Нового года. Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута. Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика», – отметил Фадеев.