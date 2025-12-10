О чем говорил Путин с Советом по правам человека

Накануне заседания, 8 декабря, Путин подписал указ, согласно которому из СПЧ были исключены пять его членов. Среди них – директор АНО «Авторский психологический центр «Мир семьи» Ирина Киркора, которая была зампредседателя СПЧ. Тем же указом Путин упразднил этот пост. Кроме того, исключены были исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский (посмертно), предправления Союза писателей России Николай Иванов, экс-директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов и предправления Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс.

Четырех человек добавили в состав СПЧ. Среди них – руководитель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова, советник предправления Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков и председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков.