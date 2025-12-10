О чем говорил Путин с Советом по правам человека

О чем говорил Путин с Советом по правам человекаПрезидент услышал жалобы на доставщиков и признался, что сам сталкивается с ними в Москве
Вечером 9 декабря президент России Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Это традиционная встреча, которая проводится накануне Международного дня прав человека, отмечаемого 10 декабря.
Первым выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. Он сообщил, что в Совет поступают обращения переселенцев из Латвии, Казахстана, Молдавии, Киргизии: их русскоязычные дети не смогли пройти тестирование для определения в школу. Для этого глава СПЧ предложил скорректировать порядок приема детей русскоязычных соотечественников, приехавших из-за рубежа, и Путин его поддержал. «Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – отреагировал президент.
Также Фадеев обратил внимание на трудовую сферу. Он заявил, что работодатели вынуждают людей оформлять самозанятость при наличии реальных трудовых отношений из-за удобной процедуры налоговой отчетности и льготных ставок. «По нашему мнению, гражданско-правовые договоры, которые заключают самозанятые или индивидуальные предприниматели с заказчиками, когда эти договоры по духу являются трудовыми, должны соответствовать хотя бы общим принципам Трудового кодекса», – отметил Фадеев. Он предложил наделить Роструд правом обращаться в суд с требованием признать подобные отношения трудовыми, чтобы они автоматически подпадали под действие трудового законодательства.
Наконец, Фадеев указал на то, что следует вернуться к вопросу оказания помощи бездомным и тиражировать региональный опыт в этой сфере. Сейчас эта категория граждан сталкивается с проблемами при получении медпомощи из-за отсутствия документов. «Конечно, надо людям оказывать помощь, что там говорить. И надо избавиться в конце концов от этой бюрократии», – указал президент.
Тему помощи участникам спецоперации подняла руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. Она рассказала, что к ним поступают жалобы на то, что женщинам – вдовам участников спецоперации отказывают в выплате дополнительных социальных гарантий из-за того, что на момент гибели супруга ребенок еще не был рожден. Также Белехова обратила внимание на то, что участники контртеррористических операций (КТО) не имеют права на кредитные каникулы или списание кредитных обязательств в случае гибели, хотя для участников спецоперации такая норма установлена.
Ротация перед заседанием
Четырех человек добавили в состав СПЧ. Среди них – руководитель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова, советник предправления Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков и председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков.
«Я поручу и правительству, и администрации сделать все для того, чтобы эти вопросы были решены – и решены как можно быстрее», – ответил Путин на ситуацию с выплатой женщинам. Что касается контрактников, то президент обратил внимание, что нет разницы в том, какова юридическая форма этих боевых действий. «Боевые действия не отличаются – что в зоне специальной военной операции, что в зоне КТО», – указал Путин.
Член СПЧ Ева Меркачева выступила с традиционным предложением об амнистии для тех, кто впервые осужден за нетяжкие, ненасильственные преступления. «Давайте ваши предложения. В том числе, пожалуйста, направьте и предложения по помилованию. Хорошо? Прямо оформите и передайте», – ответил ей Путин.
На проблему применения искусственного интеллекта (ИИ) указал член СПЧ Игорь Ашманов. Он заявил, что сейчас готовится законопроект о безопасном использовании ИИ в социальной сфере. Необходимо стимулировать развитие ИИ, например, в промышленности и оборонной сфере, но в публичной политике, госуправлении, социальной сфере, образовании использование ИИ должно быть серьезно отрегулировано. Ашманов попросил создать рабочую группу.
«Не использовать эти инструменты – значит проиграть все, что нам дорого. Но в то же время, если использовать их бездумно, это может привести к утрате, в том числе идентичности, к передаче этой информации в руки тех, кто ею недобросовестно воспользуется», – высказался президент.
Член СПЧ Марина Ахмедова обратила внимание на проблему электровелосипедов и электросамокатов на тротуарах российских городов. Она, в частности, предложила назвать электровелосипеды мопедами и мотоциклами, не пускать их на тротуары и обязать получать водительские удостоверения.
«Мне редко удается погулять по Москве, это правда. Я, может быть, так остро этого не чувствую, но я понимаю, о чем вы говорите. Я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Иногда я езжу по-тихому, без всяких кортежей. Я вижу, что происходит с доставкой», – отреагировал Путин. Он пообещал поручить МВД и главам регионов проработать вопрос регулирования ПДД для доставщиков.