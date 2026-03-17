Великобритания, Нидерланды и Финляндия создадут фонд для оборонных закупок

2 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об опасениях европейских стран, что военная операция США против Ирана может сказаться на запасах американского вооружения и поставках Украине. Собеседники рассказали изданию, что Евросоюз рассчитывает, что США сохранят участие в мирном урегулировании конфликта на Украине и продолжат укреплять собственные возможности в сфере противовоздушной обороны.