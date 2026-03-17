Великобритания, Нидерланды и Финляндия создадут фонд для оборонных закупок
Власти Великобритании, Финляндии и Нидерландов приняли решение к 2027 г. создать новый механизм, ускоряющий инвестиции в оборону, говорится в совместном заявлении стран.
Государства также планируют нарастить коллективные закупки оружия, боеприпасов и военного оборудования.
«В сотрудничестве с партнерами и существующими международными институтами, а также в дополнение к инициативам НАТО и ЕС этот механизм должен быть направлен на укрепление коллективного сдерживания, расширение оборонно-промышленного потенциала и повышение обороноспособности за счет совместных закупок», – указано в документе.
2 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об опасениях европейских стран, что военная операция США против Ирана может сказаться на запасах американского вооружения и поставках Украине. Собеседники рассказали изданию, что Евросоюз рассчитывает, что США сохранят участие в мирном урегулировании конфликта на Украине и продолжат укреплять собственные возможности в сфере противовоздушной обороны.