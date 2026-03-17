Bloomberg: в Китае госбанкирам сокращают премии для борьбы с неравенством
В Китае реформируют систему вознаграждений в финансовом госсекторе, в связи с чем высокопоставленным банкирам сокращают премии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что размер бонуса глав департаментов в двух крупных государственных банках уменьшили на 30–50% за 2025 г.
Как отмечает Bloomberg, такая ситуация может быть обусловлена политикой правительства КНР по достижению «всеобщего благосостояния» и борьбой с «гедонистическим» образом жизни. Власти пытаются реформировать систему оплаты труда, согласно которой зарплаты сотрудников среднего звена часто превосходят доход топ-менеджеров. Авторы материала подчеркнули, что оплата труда последних бывает ограничена их членством в Коммунистической партии республики.
Напротив, глобальные банки с сильным присутствием в Азии, такие как HSBC Holdings Plc и Standard Chartered Plc, увеличили свои бонусные фонды примерно на 10%, указывает агентство.
11 марта Bloomberg сообщал, что китайский рынок акций во время эскалации на Ближнем Востоке почти не пострадал и может стать «тихой гаванью» для инвесторов. Агентство напомнило, что китайский индекс CSI 300 практически не изменился за время конфликта, снижение составило всего 0,1% с конца февраля. Кроме того, Goldman Sachs Group подтвердила свой рейтинг «выше рынка» для китайских акций. Юань также сохранился на почти прежнем уровне по отношению к доллару.