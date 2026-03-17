Трамп допустил скорый уход Макрона с должности президента Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон может в ближайшее время лишиться своего поста. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя отказ Парижа поддержать возможные военные действия США в Ормузском проливе. Пресс-конференцию транслировал Associated Press на YouTube-канале.
«Ну, он может очень скоро лишиться должности», – заявил Трамп.
Американский лидер также выразил недовольство позицией Великобритании и премьер-министра Кира Стармера, отметив недостаточную поддержку со стороны Лондона.
«Я был разочарован, потому что Кир был готов отправить два авианосца уже после того, как мы победили, когда, по сути, сейчас для них нет никакой угрозы. Он мне нравится, я считаю его хорошим человеком, но я разочарован», – сказал Трамп.
17 марта Трамп написал в соцсети TruthSocial, что страны НАТО не захотели присоединяться к военной операции Вашингтона против Ирана. При этом американский президент считает, что США больше не нуждаются в помощи.
Трамп заявил, что не был удивлен позицией альянса, так как всегда считал НАТО «односторонним союзом». «Мы защищаем их, а они ничего не делают для нас, особенно в трудные моменты», – посетовал он. То же самое касается Японии, Австралии или Южной Кореи, добавил политик.