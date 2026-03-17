Трамп: без поддержки США Украина потерпела бы крах за сутки
Украина не смогла бы противостоять России без американской поддержки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Его слова транслирует Associated Press на YouTube-канале.
«С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», – сказал он.
По словам Трампа, администрация его предшественника Джо Байдена направила Киеву от $350 млрд до $400 млрд в виде военной и финансовой помощи.
16 марта глава Белого дома заявил, что США не обязаны оказывать помощь Украине. Он отметил, что в конфликт США «ввязал» Байден, которого «обвели вокруг пальца».