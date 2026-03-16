Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Трамп: США не обязаны помогать Украине

США не обязаны оказывать помощь Украине, заявил президент страны Дональд Трамп. Его слова передает Clash Report.

Трамп отметил, что в конфликт США «ввязал» бывший президент Джо Байден, которого, по его мнению, «обвели вокруг пальца».

Американский лидер также раскритиковал позицию европейских стран. По его словам, они требуют от Вашингтона защиты, но не готовы поддерживать США в конфликте на Ближнем Востоке.

«Мы защищаем их, мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не обязаны этого делать, но мы это сделали», – сказал Трамп.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта заявил, что Трамп не терял интереса к теме Украины и призвал Киев пойти на сделку. «Активное упоминание президентом Трампом темы Украины в последние дни в его заявлениях говорит об обратном. Никакого интереса, судя по заявлениям, президент Трамп не терял», – сказал Песков.

4 марта Трамп вновь раскритиковал Байдена за то, что тот «по глупости» бесплатно передал Украине очень много вооружений.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь