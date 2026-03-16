Трамп: США не обязаны помогать Украине
США не обязаны оказывать помощь Украине, заявил президент страны Дональд Трамп. Его слова передает Clash Report.
Трамп отметил, что в конфликт США «ввязал» бывший президент Джо Байден, которого, по его мнению, «обвели вокруг пальца».
Американский лидер также раскритиковал позицию европейских стран. По его словам, они требуют от Вашингтона защиты, но не готовы поддерживать США в конфликте на Ближнем Востоке.
«Мы защищаем их, мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не обязаны этого делать, но мы это сделали», – сказал Трамп.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта заявил, что Трамп не терял интереса к теме Украины и призвал Киев пойти на сделку. «Активное упоминание президентом Трампом темы Украины в последние дни в его заявлениях говорит об обратном. Никакого интереса, судя по заявлениям, президент Трамп не терял», – сказал Песков.
4 марта Трамп вновь раскритиковал Байдена за то, что тот «по глупости» бесплатно передал Украине очень много вооружений.