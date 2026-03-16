Песков: Трамп не потерял интерес к мирному соглашению по Украине
Президент США Дональд Трамп не терял интереса к теме Украины и призвал Киев пойти на сделку. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Активное упоминание президентом Трампом темы Украины в последние дни в его заявлениях говорит об обратном. Никакого интереса, судя по заявлениям, президент Трамп не терял», – сказал Песков.
Президент США рекомендует украинскому коллеге Владимиру Зеленского пойти на сделку. По мнению Пескова, из этих заявлений следует, что «именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе». Российская сторона, в свою очередь, открыта к продолжению диалога, заявил Песков.
«Мы ждем следующего раунда переговоров. Пока, к сожалению, по понятным причинам место и время до сих пор не согласованы», – сказал он.
Накануне Песков в комментарии Financial Times подтвердил паузу в переговорах по Украине. Четверо неназванных европейских дипломатов сообщили, что конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание Вашингтона от мирного соглашения.
Газета писала, что сам Трамп в ходе недавних контактов с европейскими лидерами дал понять, что считает ситуацию на украинском направлении складывающейся в пользу Москвы.