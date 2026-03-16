Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Песков: Трамп не потерял интерес к мирному соглашению по Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не терял интереса к теме Украины и призвал Киев пойти на сделку. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Активное упоминание президентом Трампом темы Украины в последние дни в его заявлениях говорит об обратном. Никакого интереса, судя по заявлениям, президент Трамп не терял», – сказал Песков.

Президент США рекомендует украинскому коллеге Владимиру Зеленского пойти на сделку. По мнению Пескова, из этих заявлений следует, что «именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе». Российская сторона, в свою очередь, открыта к продолжению диалога, заявил Песков.

«Мы ждем следующего раунда переговоров. Пока, к сожалению, по понятным причинам место и время до сих пор не согласованы», – сказал он.

Накануне Песков в комментарии Financial Times подтвердил паузу в переговорах по Украине. Четверо неназванных европейских дипломатов сообщили, что конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание Вашингтона от мирного соглашения. 

Газета писала, что сам Трамп в ходе недавних контактов с европейскими лидерами дал понять, что считает ситуацию на украинском направлении складывающейся в пользу Москвы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её