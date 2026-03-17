Политика

Иран впервые запустил по Израилю ракету Haj-Qasem

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что впервые применил ракету Haj-Qasem в отношении Израиля, передает агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Удары наносились по штаб-квартирам и базам в четырех странах региона, которые были площадкой для недавних нападений на Иран», – говорится в публикации.

По данным издания, целями иранских военных стали объекты в Иерусалиме и Тель-Авиве. Кроме того, ракеты были запущены в направлении портовой инфраструктуры Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

15 марта КСИР нанес новый массированный ракетный удар по израильским целям, впервые с начала американо-израильской агрессии задействовав стратегические твердотопливные ракеты «Саджиль». В ходе новой атаки применялись сверхтяжелые ракеты «Хорремшехр» с двухтонными боеголовками, а также «Хейбаршекан», «Гадр» и «Эмад».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь