Политика

КСИР впервые применил двухступенчатую ракету «Саджиль» против Израиля

Ведомости

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес новый массированный ракетный удар по израильским целям, впервые с начала американо-израильской агрессии задействовав стратегические твердотопливные ракеты «Саджиль». Об этом сообщает агентство Tasnim. 54-я волна ответных ударов по еврейскому государству проведена в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

В заявлении отдела по связям с общественностью КСИР говорится, что в ходе новой атаки применялись сверхтяжелые ракеты «Хорремшехр» с двухтонными боеголовками, а также «Хейбаршекан», «Гадр» и «Эмад». Особо подчеркивается, что впервые в рамках операции «Правдивое обещание – 4» стратегическая двухступенчатая ракета «Саджиль» была использована для удара по центрам управления и принятия решений, влияющим на воздушные операции израильских сил.

В КСИР заявили, что удары успешно поразили ключевые объекты инфраструктуры, влияющие на военную и оборонную промышленность Израиля, а также места сосредоточения военных сил в глубине страны.

Максимальная дальность полета ракеты «Саджиль» (Sajjil или Sejil) класса «земля – земля», разработанной иранскими специалистами, составляет 2 000 км. Она была испытана в 2009 г. Учения проходили на фоне обострения ситуации вокруг ядерной программы Ирана. 

