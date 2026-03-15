КСИР впервые применил двухступенчатую ракету «Саджиль» против Израиля
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес новый массированный ракетный удар по израильским целям, впервые с начала американо-израильской агрессии задействовав стратегические твердотопливные ракеты «Саджиль». Об этом сообщает агентство Tasnim. 54-я волна ответных ударов по еврейскому государству проведена в рамках операции «Правдивое обещание – 4».
В заявлении отдела по связям с общественностью КСИР говорится, что в ходе новой атаки применялись сверхтяжелые ракеты «Хорремшехр» с двухтонными боеголовками, а также «Хейбаршекан», «Гадр» и «Эмад». Особо подчеркивается, что впервые в рамках операции «Правдивое обещание – 4» стратегическая двухступенчатая ракета «Саджиль» была использована для удара по центрам управления и принятия решений, влияющим на воздушные операции израильских сил.
В КСИР заявили, что удары успешно поразили ключевые объекты инфраструктуры, влияющие на военную и оборонную промышленность Израиля, а также места сосредоточения военных сил в глубине страны.
Максимальная дальность полета ракеты «Саджиль» (Sajjil или Sejil) класса «земля – земля», разработанной иранскими специалистами, составляет 2 000 км. Она была испытана в 2009 г. Учения проходили на фоне обострения ситуации вокруг ядерной программы Ирана.