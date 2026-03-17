КСИР подтвердил гибель командира военизированного ополчения «Басидж» Сулеймани
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что глава военизированного ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Сулеймани был убит. Заявление транслировал телеканал SNN.
«Мы предупреждаем убийц этого великого мученика, что мужественные члены "Басиджа" никогда не оставят неотомщенной кровь погибшего лидера, командиров и всех мучеников», – подчеркнули представители КСИР в заявлении.
17 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Сулеймани был ликвидирован. Военные сообщали, что он погиб во время атаки в ночь на 16 марта. В ЦАХАЛ назвали этот шаг значительным ударом по системе управления Ирана.
Сулеймани возглавлял «Басидж» с 2019 г. Численность формирования оценивается примерно в 450 000 человек. В отношении Сулеймани также действовали санкции США, ЕС, Великобритании и Канады.