ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера иранского ополчения «Басидж»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командующего ополчением «Басидж» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Голамрезы Сулеймани. Об этом сообщает Al Jazeera.
По данным израильских военных, Сулеймани погиб во время атаки в ночь на 16 марта. В ЦАХАЛ назвали ликвидацию Сулеймани значительным ударом по системе управления Ирана и пообещали продолжить операции против иранских командиров.
Сулеймани возглавлял «Басидж» с 2019 г. Это военизированное добровольческое формирование, входящее в структуру КСИР, численность которого оценивается примерно в 450 000 человек. Сулеймани также находился под санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац также сообщил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате удара по Ирану.