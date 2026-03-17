Intercept: США могут потратить на операцию в Иране триллионы долларов
Траты США на военную операцию с Ираном могут составить триллионы долларов. Эти денежные средства придется платить нескольким поколениям населения страны, сообщил портал Intercept со ссылкой на источник в американской администрации.
«Эти суммы неизвестны американцам. Вы никогда не услышите о них от Белого дома или Пентагона <...>. Дети моих детей, а возможно, и их дети будут платить за это», – сказал изданию собеседник.
По данным портала, чиновник знаком с расчетами экс-помощника госсекретаря США Линды Билмс. В этих сведениях сказано, что конфликт с Ираном обойдется США в $50 млрд, если будет длиться дольше трех-четырех недель. При этом, отметил источник, общие затраты вместе с боеприпасами или, например, льготами ветеранам, «могут достигнуть триллионов долларов».
17 марта агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что страны Персидского залива призывают США продолжать военную операцию до полной нейтрализации Ирана. По данным издания, многие государства опасаются, что незавершенный конфликт оставит Тегеран способным угрожать ключевым нефтяным маршрутам и экономикам, зависящим от экспорта энергоресурсов.