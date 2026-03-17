Reuters: страны Персидского залива призвали США продолжать операцию против Ирана
Страны Персидского залива призывают США продолжать военную операцию до полной нейтрализации Ирана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в регионе.
По данным агентства, хотя государства региона изначально не поддерживали начало войны, теперь многие из них опасаются, что незавершенная операция оставит Тегеран способным угрожать ключевым нефтяным маршрутам и экономикам, зависящим от экспорта энергоресурсов.
При этом Вашингтон, по словам источников и дипломатов, оказывает давление на страны залива, добиваясь их участия в кампании США и Израиля. Президент Дональд Трамп, как отмечается, стремится продемонстрировать региональную поддержку операции для укрепления ее международной легитимности.
«Сначала мы их защищали и выступали против войны. Но когда они начали наносить удары по нам, они стали врагом. И иначе их классифицировать нельзя», – председатель Gulf Research Абдулазиз Сагер.
Источники отмечают, что на третьей неделе конфликта среди лидеров стран региона сформировалось убеждение о необходимости серьезного ослабления военного потенциала Ирана. В противном случае, по их словам, страны залива будут жить под постоянной угрозой. «Если американцы уйдут, не завершив начатое, нам придется самим противостоять Ирану», – подчеркнул Сагер.
В Белом доме, комментируя ситуацию, заявили, что США уже «уничтожают способность Ирана применять и производить оружие» и поддерживают тесный контакт с партнерами на Ближнем Востоке.
При этом сами страны залива занимают осторожную позицию. В частности, ОАЭ заявили, что не стремятся к эскалации, но готовы принять меры для защиты своей безопасности.
По данным Reuters, единой позиции в регионе пока нет, а лидеры стран опасаются перерастания конфликта в масштабную войну. Эксперты отмечают, что государства залива находятся перед стратегической дилеммой – между угрозой со стороны Ирана и риском быть втянутыми в конфликт США и Израиля.