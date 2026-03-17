Главная / Политика /

Reuters: страны Персидского залива призвали США продолжать операцию против Ирана

Ведомости

Страны Персидского залива призывают США продолжать военную операцию до полной нейтрализации Ирана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в регионе.

По данным агентства, хотя государства региона изначально не поддерживали начало войны, теперь многие из них опасаются, что незавершенная операция оставит Тегеран способным угрожать ключевым нефтяным маршрутам и экономикам, зависящим от экспорта энергоресурсов.

При этом Вашингтон, по словам источников и дипломатов, оказывает давление на страны залива, добиваясь их участия в кампании США и Израиля. Президент Дональд Трамп, как отмечается, стремится продемонстрировать региональную поддержку операции для укрепления ее международной легитимности.

«Сначала мы их защищали и выступали против войны. Но когда они начали наносить удары по нам, они стали врагом. И иначе их классифицировать нельзя», – председатель Gulf Research Абдулазиз Сагер.

Источники отмечают, что на третьей неделе конфликта среди лидеров стран региона сформировалось убеждение о необходимости серьезного ослабления военного потенциала Ирана. В противном случае, по их словам, страны залива будут жить под постоянной угрозой. «Если американцы уйдут, не завершив начатое, нам придется самим противостоять Ирану», – подчеркнул Сагер.

В Белом доме, комментируя ситуацию, заявили, что США уже «уничтожают способность Ирана применять и производить оружие» и поддерживают тесный контакт с партнерами на Ближнем Востоке.

При этом сами страны залива занимают осторожную позицию. В частности, ОАЭ заявили, что не стремятся к эскалации, но готовы принять меры для защиты своей безопасности.

По данным Reuters, единой позиции в регионе пока нет, а лидеры стран опасаются перерастания конфликта в масштабную войну. Эксперты отмечают, что государства залива находятся перед стратегической дилеммой – между угрозой со стороны Ирана и риском быть втянутыми в конфликт США и Израиля.

