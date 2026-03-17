Песков: Кремль не комментирует информационные вбросы о помощи Ирану
Россия по-прежнему не комментирует сообщения о якобы передаче Ирану спутниковых снимков объектов США на Ближнем Востоке и технологий создания БПЛА. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас вокруг этой войны очень много идет разных сообщений. Подавляющее большинство являются ни чем иным, как информационными вбросами», – заявил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать материал газеты The Wall Street Journal о помощи Москвы Тегерану.
Представитель Кремля также обратил внимание, что официальные представители США «сами говорили, что никакой информации они на этот счет не имеют».
17 марта WSJ писала со ссылкой на источники, что Россия якобы «расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии для беспилотников, чтобы помочь Тегерану наносить удары по американским войскам в регионе».
11 марта Песков говорил, что Россия находится в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством Ирана.