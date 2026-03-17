Свинцов: «ЛДПР ТВ» либо закроют, либо проведут ребрендинг

Свинцов: «ЛДПР ТВ» либо закроют, либо проведут ребрендингПродолжать финансировать канал, «мягко говоря, странно», сказал депутат
Телеканал «ЛДПР ТВ», принадлежащий исключенному из партии депутату Андрею Свинцову, могут закрыть или провести его ребрендинг. Об этом Свинцов заявил «Ведомостям».
Депутат указал, что, не будучи членом ЛДПР, продолжать финансировать партийное телевидение, «мягко говоря, странно». По его мнению, в партии о судьбе «ЛДПР ТВ», возможно, «пока не думали».
«Наверное, в ближайшее время подумают и какое-то решение примут – либо закрыть, либо сделать ребрендинг», – сказал он.
18 марта президиум Высшего совета ЛДПР единогласно исключил из партии депутата Госдумы Свинцова. Поводом стали действия, порочащие репутацию партии, массовые жалобы россиян и требования всех региональных отделений. Свинцов заявил «Ведомостям», что решение было принято Высшим советом партии.
Свинцов активно выступал за блокировку Telegram и других популярных среди россиян социальных сетей. Депутат утверждал в январе, что полная блокировка Telegram не планируется, но в конце февраля допустил признание мессенджера экстремистской организацией, если тот не наладит сотрудничество с властями.