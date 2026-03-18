КСИР сообщил о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника
Разведка Ирана успешно провела операцию, ликвидировав высокопоставленного чиновника Израиля. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По данным издания, в результате действий военных Ирана несколько часов назад произошло убийство одного из сотрудников сил безопасности Израиля.
Израильская сторона пока не подтвердила эти данные. Имя чиновника в сообщении не приводится.
17 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что был ликвидирован глава военизированного ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Сулеймани. КСИР подтвердил эту информацию и пообещал отомстить.