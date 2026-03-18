Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Дмитриев предложил США ввести санкции против Лондона и ЕС и снять их с РФ

Ведомости

США, возможно, стоит установить санкции против Великобритании и Евросоюза (ЕС) «за отсутствие взаимности и разрушение западной цивилизации из-за иммиграции». Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По его словам, Россию при этом нужно освободить от санкций, чтобы поддержать мировые энергетические рынки.

США на фоне фактической приостановки поставок нефти через заблокированный Ираном Ормузский пролив разрешили до 11 апреля операции с российской нефтью, загруженной в танкеры до 12 марта. В Еврокомиссии сообщили, что страны ЕС не станут ослаблять санкции против РФ и считают их вполне оправданными.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её