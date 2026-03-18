Дмитриев предложил США ввести санкции против Лондона и ЕС и снять их с РФ

США на фоне фактической приостановки поставок нефти через заблокированный Ираном Ормузский пролив разрешили до 11 апреля операции с российской нефтью, загруженной в танкеры до 12 марта. В Еврокомиссии сообщили, что страны ЕС не станут ослаблять санкции против РФ и считают их вполне оправданными.