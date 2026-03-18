Дмитриев предложил США ввести санкции против Лондона и ЕС и снять их с РФ
США, возможно, стоит установить санкции против Великобритании и Евросоюза (ЕС) «за отсутствие взаимности и разрушение западной цивилизации из-за иммиграции». Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
По его словам, Россию при этом нужно освободить от санкций, чтобы поддержать мировые энергетические рынки.
США на фоне фактической приостановки поставок нефти через заблокированный Ираном Ормузский пролив разрешили до 11 апреля операции с российской нефтью, загруженной в танкеры до 12 марта. В Еврокомиссии сообщили, что страны ЕС не станут ослаблять санкции против РФ и считают их вполне оправданными.